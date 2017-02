Continuar a ler

O FC Porto acaba a segunda jornada do Grupo B sem qualquer ponto, ao passo que o Frisch Auf Goppingen totaliza 4, no comando.



Depois da derrota sofrida na Dinamarca, por 29-26, diante do Midtjylland, o FC Porto averbou este domingo novo resultado negativo no Grupo B da Taça EHF, ao perder em casa diante dos alemães do Frisch Auf Goppingen, por 31-27.Diante do 11.º colocado da Bundesliga, os dragões até chegaram ao intervalo a vencer por 14-13, mas na segunda metade acabaram por deixar escapar a vantagem mínima que tinham ao descanso. No plano individual, Alexis Borges evidenciou-se, com seis golos, ao passo que Nikola Spelic fez cinco. Do lado contrário, em destaque estiveram Daniel Fontaine e Marcel Schiller, ambos com oito golos.

Autor: Fábio Lima