A derrota do Benfica frente ao V. Setúbal, ontem à noite, deixou o FC Porto a 1 ponto da liderença ao cabo da 19ª jornada. Os dragões já não estavam tão perto do 1º lugar da Liga NOS desde a 2ª ronda, na qual dividiam o topo da tabela com o Sporting – ambas as equipas contabilizavam 6 pontos.

Após as duas rondas iniciais, o FC Porto perderia em Alvalade na semana seguinte e, daí em diante, não voltou a estar tão perto da liderança como agora. Os azuis e brancos debateram-se com várias distâncias para o 1º lugar, desde três, quatro, cinco, seis e até sete pontos, recuperando agora terreno aos encarnados até à desvantagem mínima.

