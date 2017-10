O jogo desta noite deverá proporcionar um duelo interessante no corredor esquerdo do FC Porto, já que Alex Telles poderá reencontrar Bruma, antigo companheiro nos tempos do Galatasaray.O brasileiro e o português dividiram o balneário do clube turco nas épocas 2013/14 e 2014/15. Na temporada seguinte, Bruma também foi colega de equipa do mexicano Diego Reyes, na Real Sociedad.