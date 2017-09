Continuar a ler

Como quatro dias depois da receção ao Portimonense há um importante jogo no terreno do Monaco, a contar para a 2ª jornada do Grupo G da Liga dos Campeões, é possível que o brasileiro venha a entrar na política de gestão que se acentuou nesta partida frente ao Rio Ave.



Do jogo anterior, contra o Besiktas, para este em Vila do Conde, Sérgio Conceição promoveu três alterações no onze, o que é desde já um recorde na sua ainda curta carreira no comando técnico do FC Porto. Até agora, o treinador, de 42 anos, não havia feito mais do que uma mexida de um jogo para outro.



Quanto a André André, a sua recuperação para sexta-feira parece mais difícil de concretizar. No entanto, nesse caso específico, as preocupações são menores, já que ainda não foi titular.



Alex Telles e André André saíram lesionados do jogo com o Rio Ave, em Vila do Conde, e ontem de manhã, depois de terem sido reavaliados, continuaram entregues ao departamento médico, em tratamento às respetivas lesões. Quer isto dizer que estão em dúvida para a receção ao Portimonense, na próxima sexta-feira (20.30).O caso do lateral acaba por ser o mais preocupante, uma vez que se trata de um titular indiscutível. Ainda assim, ao contrário do médio, que se limitou a fazer tratamento a uma entorse do tornozelo esquerdo, Alex Telles também conseguiu desenvolver treino de recuperação, apesar da mialgia no adutor direito.

Autor: Nuno Barbosa