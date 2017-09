O mítico guarda-redes espanhol Casillas não guarda boas recordações das vezes que pisou o terreno do Sporting e já o fez em quatro ocasiões na sua carreira. A primeira foi ainda no antigo Estádio de Alvalade, com a camisola do Real Madrid, na época 2000/01, e empatou a dois golos. No verão de 2004, Casillas foi o guardião da seleção espanhola no Euro’2004 e perdeu frente a Portugal já no novo recinto dos leões.A partir daí só entrou na casa do Sporting na defesa das redes do FC Porto e somou mais duas derrotas. A primeira aconteceu em janeiro de 2016, por 2-0, precisamente na última vez que os dragões tinham estado na frente do campeonato, ainda com Julen Lopetegui no comando da equipa. Na época passada, os portistas voltaram a ser batidos, desta vez por 2-1, num jogo onde até estiveram a ganhar. Como se percebe, a história não favorece as intenções do espanhol.