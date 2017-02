Continuar a ler

Preparado para fazer a viagem do Minho até à Invicta "com um amigo que é adepto do FC Porto", Rui Curado vai passar o dia com alguns amigos da claque Drughi, que conheceu nas viagens feitas a Turim: "Fui em 2014 e 2015. Foi incrível. Viver a Juventus de perto, estar com pessoas que gostam tanto do clube como eu... Mantenho contacto com alguns, especialmente um que vive a cinco minutos do estádio. Quem me dera! Falo todas as semanas com ele... É para matar aquela ansiedade enquanto espero pelo fim de semana."Este adepto reconhece que, em Portugal, apoia o Benfica, mas não é a mesma coisa. "Não há comparação. Gosto imenso do Benfica, mas a Juventus, não a tendo no sangue por assim dizer, está mesmo."