Continuar a ler

O Tondela diz-se "lesado duplamente", pois além de ter sofrido o primeiro golo frente ao FC Porto através "de uma grande penalidade que não existe", ficou imediatamente a seguir reduzido a dez unidades "num lance em que, no limite, é o defesa do Tondela que sofre falta"."O árbitro é o único agente do futebol a quem o erro não só o prejudica a si como às restantes equipas envolvidas. Urge encontrar formas e medidas de minimizar os erros ao máximo, para um futebol mais competitivo, justo e, acima de tudo, verdadeiro", sublinhou o clube.Apesar de apontar o dedo ao árbitro Luís Ferreira, o Tondela esclarece que a sua direção não pretende substituir-se ao papel do árbitro, "nem tão pouco condicionar o trabalho deste, de nenhuma forma, em jogos futuros"."Sublinhamos novamente a nossa confiança no trabalho dos árbitros portugueses, bem como na sua qualidade de julgamento nos jogos da Liga", rematou o emblema tondelense.O Tondela, 18.º e último classificado com 14 pontos, recebe o Marítimo, sexto com 33, no sábado, pelas 16 horas, em jogo da 23.ª jornada da Liga NOS.