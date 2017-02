Horas depois da goleada sofrida (0-4) no Estádio do Dragão, numa partida com o FC Porto que ficou também marcada por alguns casos de arbitragem - nomeadamente o penálti a favor dos dragões e a expulsão de Osorio -, o Tondela reagiu no seu site, através do que seria a crónica do encontro, que acabou por resumir-se a uma frase de indignação e à publicação das imagens dos lances polémicos.



"Há dias maus, muito maus, dias que nos fazem refletir, dias em que as imagens, mais do que tudo, falam pelas palavras. A crónica do jogo da 22ª jornada da Liga NOS são as imagens. Nada mais há a dizer", limitou-se a afirmar o clube beirão, fazendo seguir a ficha da partida e, depois, três vídeos: resumo, lance do penálti que abriu o marcador e a expulsão de Osorio.





Continuar a ler