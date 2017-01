O Trabzonspor, da Turquia, quer dar por terminado o empréstimo de Suk, válido até ao final da temporada, já neste mercado de inverno. De acordo com os relatos da imprensa turca, o clube não está interessado em contar com o avançado na segunda metade da época e está a preparar-se para se sentar à mesa de negociações com o FC Porto. É que a anulação da cedência deverá resultar no pagamento de uma indemnização aos dragões de, tudo indica, 200 mil euros, isto depois de o emblema turco já ter investido quase 800 mil euros para receber o sul-coreano no início da temporada.