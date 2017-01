Se no campeonato a equipa tem sentido grandes dificuldades para se impor fora do Dragão, na Champions deu boas respostas em momentos de grande pressão, desde logo pela forma categórica como venceu em Roma, no playoff. Depois de uma derrota em Leicester, já na fase de grupos, os portistas deram passos decisivos para o apuramento com uma vitória sobre o Club Brugge e um empate em Copenhaga, cumprindo a sua missão com autoridade. A nível interno, foi longe da Invicta que os dragões foram eliminados em duas competições. Para a Taça de Portugal, em Chaves, e na Taça CTT, frente ao Moreirense. No total de todas as provas, o FC Porto tem seis vitórias fora, juntando-lhe outros tantos empates e três derrotas.