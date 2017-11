Continuar a ler

O plantel principal do FC Porto regressa ao trabalho pelas 11 horas de sexta-feira, novamente no Olival, em Vila Nova de Gaia, com uma sessão prevista para decorrer à porta fechada.



Os azuis e brancos, que lideram a Liga NOS, com 31 pontos, tem encontro marcado no reduto do Aves (16.º, com nove) para as 20H30 de sábado. O plantel principal do FC Porto regressa ao trabalho pelas 11 horas de sexta-feira, novamente no Olival, em Vila Nova de Gaia, com uma sessão prevista para decorrer à porta fechada.

O FC Porto prosseguiu esta quinta-feira a preparação do jogo com o Aves, da 12.ª jornada da Liga NOS, com uma sessão que contou com três atletas da equipa B - Bruno Costa, Galeno e André Pereira.De acordo com a nota publicada no site dos dragões, Otávio (treino condicionado e tratamento), Marega (treino condicionado e tratamento) e Soares (treino condicionado e ginásio) continuam entregues aos cuidados do departamento clínico.

Autor: Lusa