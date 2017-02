Continuar a ler

(notícia atualizada às 15H10) Para colmatar a ausência de João Costa devido a lesão - foi submetido a uma intervenção cirúrgica ao menisco do joelho esquerdo -, o treinador portista chamou Mouhamed Mbaye, guarda-redes da equipa B.O avançado Rui Pedro e o defesa Chidozie treinaram com a equipa B.

O FC Porto voltou esta terça-feira ao trabalho para preparar a receção ao Tondela, no jogo que abre a 22.ª jornada da Liga NOS (sexta-feira), e o destaque vai para a ausência de três dos habituais titulares.Assim, Nuno Espírito Santo trabalhou sem os defesas Iván Marcano e Alex Telles e sem o médio Danilo Pereira, cujas ausências foram justificadas mais tarde no boletim clínico publicado no site dos dragões como "gestão de esforço". O trio trabalhou no ginásio.

Autor: Rui Sousa