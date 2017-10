Continuar a ler

Alan Bidi, Luís Mata, Luizão, Rui Moreira, Fede Varela, Musa Yahaya, Galeno, Alberto Bueno e André Pereira foram chamados à sessão de treinos da equipa principal, que se exercitou "em conjunto com a equipa de sub-19", adiantam os dragões.



André André é o único futebolista no boletim clínico, continuando a cumprir treino integrado condicionado.



O FC Porto treinou esta terça-feira no Centro de Treinos do Olival, com vista ao jogo de sexta-feira com o Lusitano de Évora, da Taça de Portugal, sem oito internacionais e com nove elementos da equipa B.Com Danilo (Portugal), Diego Reyes, Miguel Layún, Héctor Herrera, Jesús Corona (México), Maxi Pereira (Uruguai) e Vincent Aboubakar (Camarões) ao serviço das respetivas seleções, além de Diogo Dalot nos sub-21, Sérgio Conceição recorreu a nove futebolistas da formação secundária.

Autor: Lusa