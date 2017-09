Continuar a ler

A sina no palco maldito começou com José Mourinho, que depois de conquistar a Taça UEFA mediu forças com o Milan de Rui Costa, em 2003, mas a derrota (0-1) foi inevitável apesar de uma grande exibição. No ano seguinte, já com a Champions assegurada, o FC Porto voltou ao Louis II para defrontar o Valencia, mas foi igualmente superado (1-2). Em 2011, após o sucesso na Liga Europa, Vítor Pereira ainda incomodou o Barcelona, mas os catalães impuseram-se (0-2).



Para qualquer adepto do FC Porto, falar em Monaco é automaticamente recordar a final de Gelsenkirchen, quando os azuis e brancos conquistaram a Liga dos Campeões, em 2004, perante o conjunto monegasco. Todavia, o caso muda de figura se a referência se centrar no Estádio Louis II, o esteticamente invulgar recinto do clube do principado.É que, no terreno de jogo onde vão atuar amanhã pela primeira vez frente à formação da casa em encontros oficiais, os dragões já disputaram três decisões da Supertaça Europeia e, em todas elas, acabaram derrotados e sem o troféu que apenas garantiram quando a prova se disputava a duas mãos, em 1988, perante o Ajax.