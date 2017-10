Na sua conferência de imprensa, Sérgio Conceição fez uma defesa cerrada de José Sá e, sem o dizer, anunciou implicitamente a sua titularidade contra o P. Ferreira. O técnico confirmou ainda o que Record detalhou, dando conta da existência de um plano, desde o início da época, para dar espaço ao crescimento do guardião português, e rejeitando os rumores sobre dados como as referências a excessos recentes na utilização do telemóvel por parte do espanhol. Razão pela qual, ontem, quando se dirigiu ao plantel, questionou diretamente Iker sobre se tinha havido algum desentendimento entre ambos. O que comprova que o caso foi debatido abertamente no balneário.

A decisão de oficializar a mudança de ciclo na baliza, após a polémica da "opção técnica" na Alemanha, foi assumida em definitivo por Sérgio Conceição. Agora, cabe ao tribunal do Dragão escrutinar o guarda-redes, de 24 anos, que contra o Leipzig acusou a responsabilidade. Perante o P. Ferreira tem ocasião de mostrar aos sócios o seu potencial entre os postes, conquistando a sua confiança e impedindo, pelo menos por agora, que o ‘fantasma’ de Casillas paire sobre as suas atuações. É que, tendo Conceição confirmado a inexistência de qualquer desaguisado, o espanhol vai estar sentado no banco, sendo outra novidade em relação à qual a reação do público portista será acompanhada com curiosidade.

Tendo em conta que os episódios relativos às redes sociais durante os estágios que mais desagradaram a Sérgio Conceição já aconteceram há várias semanas, sem terem efeito imediato na opção para a baliza, fica no ar a sensação de que algo correu mal durante a paragem das seleções no que ao "trabalho diário" diz respeito. Agora tudo depende de Sá. Iker vai estrear-se na Taça CTT? Na sua 3.ª época ao serviço do FC Porto, Casillas nunca atuou nas Taças. Todavia, na 3.ª feira os dragões recebem o Leixões para a Taça CTT e a questão da baliza vai voltar a ser falada porque, se Sá é o titular e Vaná uma opção pouco valorizada, em condições normais seria Iker chamado a defender. Quanto a José Sá, que chegou à Invicta oriundo do Marítimo, em janeiro de 2016, sendo campeão da 2.ª Liga pelo FC Porto B, regista um total de oito jogos pela equipa principal. No Dragão, atuou por duas vezes, nos empates contra Belenenses e Feirense na Taça CTT. Na sua 3.ª época ao serviço do FC Porto, Casillas nunca atuou nas Taças. Todavia, na 3.ª feira os dragões recebem o Leixões para a Taça CTT e a questão da baliza vai voltar a ser falada porque, se Sá é o titular e Vaná uma opção pouco valorizada, em condições normais seria Iker chamado a defender. Quanto a José Sá, que chegou à Invicta oriundo do Marítimo, em janeiro de 2016, sendo campeão da 2.ª Liga pelo FC Porto B, regista um total de oito jogos pela equipa principal. No Dragão, atuou por duas vezes, nos empates contra Belenenses e Feirense na Taça CTT.

Autor: Vítor Pinto