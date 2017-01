Assim que Fábio Veríssimo apitou para o final do jogo, Augusto Inácio encaminhou-se para uma zona central e cumprimentou Nuno Espírito Santo. Em seguida, o treinador do Moreirense fez o mesmo com grande parte parte dos elementos do banco do FC Porto, a começar pelo médico Nelson Puga. Depois foi a vez de João Pinto e Rui Barros, antigos companheiros de equipa de Inácio no FC Porto.Mas a conversa mais demorada aconteceu com Luís Gonçalves. O técnico do Moreirense esteve alguns minutos a trocar impressões com o diretor geral do FC Porto, também ele um velho conhecido dos tempos em que ambos defenderam o emblema dos dragões. Tudo em clima de amizade.