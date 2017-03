Como tem vindo a ser habitual esta temporada, alguns ‘tubarões’ do futebol europeu fizeram-se representar no Estádio do Dragão através de emissários, que estiveram no recinto azul e branco a tirar apontamentos. Barcelona e Manchester United encabeçam a lista de emblemas que estiveram presentes. Southampton, West Bromwich Albion, Marselha, Montpellier, Lens, Clermont Foot, Osmanlispor, Legia Varsóvia, Hajduk Split e Chievo Verona foram os restantes emblemas estrangeiros a acompanhar a partida entre FC Porto e V. Setúbal.Do futebol português, nota para as presenças de representantes de Arouca, Belenenses, Chaves, Moreirense, P. Ferreira, Tondela e Famalicão.