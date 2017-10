Continuar a ler

É que o holandês, nem três minutos depois de entrar, já tinha sido expulso, devido a uma entrada de pé alto num adversário. O Besiktas ficava então reduzido a dez elementos e em desvantagem... Para piorar tudo, Aleksandar Scekic ampliou a contagem aos 73', sentenciando praticamente o encontro. Cenk Tosun, de penálti, aos 87', ainda reduziu, mas de pouco valeu para a equipa de Istambul, que desta forma pode ver o Galatasaray fugir (ainda mais) no topo da tabela - tem de momento 4 pontos de desvantagem e pode passar a ter 7.





Assim foi a expulsão relâmpago de Ryan Babel

O Besiktas regressou da pior forma aos compromissos caseiros, ao perder por 2-1 na visita ao reduto do último colocado Gençlerbirligi por 2-1, em partida da jornada 8 da Liga turca, que antecede a visita ao reduto do Monaco, em duelo da Liga dos Campeões.Favoritas à partida, as águias negras (que tiveram Pepe de início) começaram bastante mal e aos 16 minutos já perdiam por 1-0, em face do golo de Vedat Muriqi. Ao intervalo, Senol Günes tentou mudar o rumo dos acontecimentos, colocando em campo Ricardo Quaresma e Ryan Babel em busca da reviravolta. Contudo, aquilo que Günes colheu... não foi bonito.

Autor: Fábio Lima