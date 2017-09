Continuar a ler

O ponta de lança Tosun (10) tinha inaugurado o marcador, com um golo de cabeça, num encontro em que o defesa-central Pepe também foi titular.



Com este resultado, o Besiktas igualou o Galatasaray com 13 pontos em cinco jornadas, mais três do que o Gostepe, Kayserispor, Istambul BB e Akhisar BG, todos com 10 pontos.



Golo de Quaresma sela triunfo do Besiktas

Ricardo Quaresma contribuiu esta segunda-feira com um grande golo no triunfo do Besiktas por 2-0 sobre o Konyaspor, que deixa o conjunto de Istambul na liderança do campeonato turco, a par do rival Galatasaray.Aos 66 minutos, quando o resultado estava em 1-0, Quaresma arrancou entre dois defesas, aguentou o aperto e disparou para o 2-0, sentenciando o desafio.

Autor: Lusa