A quatro dias de receber o FC Porto na 5.ª jornada da Liga dos Campeões, o Besiktas não conseguiu melhor do que um nulo na receção ao Akhisar. Num duelo que contou com dois portugueses em campo - Ricardo Quaresma foi titular nos anfitriões, que não contaram com Pepe, enquanto Miguel Lopes também alinhou de início nos visitantes, ficando Hélder Barbosa no banco -, os campeões turcos desiludiram os seus adeptos ao somarem o quarto empate seguido em casa.O encontro poderia ter sido muito diferente se Quaresma tivesse marcado o penálti que teve à sua disposição logo aos 11', depois de um falta sobre o ex-benfiquista Talisca, mas o internacional português permitiu a defesa do guarda-redes sérvio Milan Lukac. O Besiktas também não conseguiu aproveitar a expulsão do brasileiro Paulo Henrique - entrou aos 59', viu um amarelo aos 76' e o vermelho três minutos depois - e arrisca-se a ficar a sete pontos do líder Galatasaray, se este vencer na visita ao Basaksehir (2.º classificado), este sábado, em mais um dérbi de Istambul.Veja o direto do jogo e a classificação da liga turca