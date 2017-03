Continuar a ler

Os jovens dragões procuraram reagir e, aos oito minutos, Fede Varela disparou sobre a barra. O jogo estava aberto, com ambos os conjuntos na procura do golo, e os madeirenses num curto espaço de dois minutos, aos 14' e 16', estiveram perto de marcar, em ambas as vezes, com assistência de Nuno Viveiros e finalização de N'Sor mas o alvo não foi atingido.Aos 22 minutos, Fede Varela numa iniciativa individual, rematou ao lado, para, na resposta, Nuno Viveiros obrigar Raúl Gudiño a aplicar-se. Antes do intervalo, foram os bês do FC Porto a criar perigo, primeiro num remate de Fede Varela que Nilson susteve com dificuldade, aos 26 minutos, e depois por Galeno, aos 38 minutos, num lance em que surgiu em boa posição, mas rematou ao lado.Após o reatamento, o FC Porto B surgiu mais atrevido e aos 51 minutos, Tiago Moreira teve um corte oportuno, evitando o remate de Fede Varela que se encontrava só perante Nilson. O jogo foi perdendo qualidade, mas mantendo intensidade competitiva. O FC Porto B tomou conta do jogo, com as madeirenses procurando explorar o contra-ataque.Aos 78 minutos, Fede Varela surgiu em boa posição, após centro de Omar Govea mas cabeceou ao lado. Aos 80 minutos, o árbitro assinalou grande penalidade, após uma disputa entre Fernando e Luís Carlos. Todavia, na cobrança da mesma, Raúl Gudiño defendeu o remate de N'Sor.Ainda antes do final, aos 88 minutos, o U. Madeira voltou a estar perto do golo, por Mica, após centro de Tiago Moreira, mas Raúl Gudiño estava bem colocado e defendeu sem grande dificuldade.Jogo no estádio do Centro Desportivo da Madeira, na Ribeira Brava.Ao intervalo: 1-01-0, N'Sor, 1'Nilson, Tiago Moreira, Tiago Ferreira, Kusunga, Rúben Lima, Sérgio Marakis, Gian (Mica, 73'), Nuno Viveiros, Roniel (Luís Carlos, 60'), Cedric (Nduwarugira, 80') e N'sorTony, Flávio Silva, Luís Carlos, Jaime Simões, Nduwarugira, Mica e LuanJorge CasquilhaRaul Gudiño, Fernando, Verdasca, Chidozie, Inácio (Graça, 79'), Omar Govea, Francisco, Fede Varela (Areias, 85'), Galeno (Ismael, 72'), Kayembe e André PereiraMouhamed Mbaye, Ismael, Areias, Graça, Raúl, Rui Moreira e Rúben MacedoAntónio FolhaJoão Bento (AF Santarém)Cartão amarelo para Luís Carlos (62'), Cedric (78'), Fernando (80'), Nuno Viveiros (83'), Sérgio Marakis (88') e Omar Govea (90'+3)Cerca de 2.000 espetadores