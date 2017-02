Winter signing Francisco Soares at Porto:



Games 3

Goals 4



The new Hulk? #UCL pic.twitter.com/VJGGsw7Isp — Champions League (@ChampionsLeague) 18 de fevereiro de 2017

O brasileiro Soares chegou ao FC Porto em janeiro, vindo do Vitória de Guimarães, e tem sido a grande figura dos dragões nas últimas semanas. De tal forma que que nem a UEFA, através do Twitter oficial da Liga dos Campeões, deixou de assinalar o desempenho do avançado, deixando no ar a comparação com Hulk, antigo goleador dos portistas."Reforço de inferno Francisco Soares no Porto: 3 golos, 4 golos. O novo Hulk?", pode ler-se na mensagem publicada nas redes sociais. Recorde-se que o agora avançado dos chineses do Shanghai SIPG passou pelo FC Porto entre 2008 e 2012, marcando 77 golos em 170 jogos pelos dragões.