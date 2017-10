Continuar a ler

O jogo entre os dragões e o Lusitano de Évora disputa-se na sexta-feira (20:15), no 'emprestado' Estádio do Restelo e terá arbitragem de Hélder Malheiro, da Associação de Lisboa. O uruguaio Maxi Pereira é "o único dos internacionais que ainda não regressou e, por isso, não marcou presença na sessão matinal", segundo indicou o FC Porto. baixa de Soares , que realizou tratamento e trabalho de ginásio, contrasta com o regresso de André André, totalmente apto após recuperar de lesão.Na sessão desta quinta-feira, o técnico portista contou com Jorge Fernandes, Luizão, Rui Moreira, Fede Varela, Galeno e André Pereira, todos jogadores da equipa B do FC Porto.O jogo entre os dragões e o Lusitano de Évora disputa-se na sexta-feira (20:15), no 'emprestado' Estádio do Restelo e terá arbitragem de Hélder Malheiro, da Associação de Lisboa.

O FC Porto cumpriu esta quinta-feira o último treino antes de se estrear na Taça de Portugal, na sexta-feira, diante do Lusitano de Évora, com o regresso de vários futebolistas das seleções.O técnico Sérgio Conceição contou já com Diogo Dalot, Diego Reyes, Miguel Layún, Hector Herrera e Jesus Corona, mas confirmou que o brasileiro Soares se lesionou e é baixa confirmada para o jogo da Taça.

Autor: Lusa