Ainda não foi desta que o FC Porto regressou às vitórias na Taça CTT. Os dragões empataram a zero com Leixões e prolongaram a seca de triunfos na prova, que leva já praticamente dois anos e oito meses.Efetivamente, o último triunfo portista nesta competição foi a 28 de janeiro de 2015, ainda sob o comando do técnico espanhol Julen Lopetegui. Na altura, o FC Porto bateu a Académica por 4-1. De então para cá seguiram-se oito jogos, nos quais se contam cinco derrotas e três empates.Os dragões terão nova oportunidade a 29 de novembro, na deslocação ao terreno do P. Ferreira.

Autor: Luís Miroto Simões