Com a igualdade que se registou na Mata Real, o FC Porto elevou para cinco o número de empates no campeonato. Além da derrota em Alvalade, os dragões contam por vitórias os restantes 10 encontros. Ora, no caso dos empates, salta à vista o facto de quatro deles terem sido a zero golos, com o FC Porto a apontar apenas um tento neste lote de encontros, mais concretamente Diogo Jota frente ao Benfica. Para se perceberem as dificuldades de finalização que os dragões enfrentam em algumas partidas basta dizer que, nesta mão-cheia de igualdades, a equipa fez 87 remates e apenas um entrou na baliza adversária. Estes números resultam numa média de 17,4 remates por partida... com o tal aproveitamento solitário.