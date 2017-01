Para se encontrar um registo tão modesto dos dragões fora de portas, para o campeonato, é preciso recuar até à época 2009/10, a última de Jesualdo Ferreira no comando da equipa. Nessa campanha, ao cabo de oito jogos disputados longe da Invicta, o FC Porto também só tinha somado 13 pontos, embora tivesse quatro vitórias. A diferença é que tinha menos empates (1), mas muito mais derrotas (3). Muito parecida foi a temporada 2013/14, dividida entre Paulo Fonseca e Luís Castro. Os dragões tinham 14 pontos com o mesmo número de encontros fora. Em contraponto, foram notáveis as campanhas de André Villas-Boas (20) e Vítor Pereira (18). Julen Lopetegui teve dois inícios também muito bons, com 18 e 17 pontos, respetivamente.