João Pinto, capitão do Sporting, disse que a equipa já assimilou os novos métodos de trabalho. "Ele já nos conhecia. O Sporting vai apresentar-se com caráter e personalidade. Gostamos de disputar estes jogos", referiu João Pinto ao site do clube.O experiente jogador dos leões lembra a tradição destes clássicos: "Damo-nos bem neste tipo de encontros, no estilo mata-mata, como se costuma dizer. Estamos a trabalhar bem, fortes e motivados", considerou o capitão do conjunto de Alvalade, que deixou uma mensagem aos simpatizantes do Sporting nesta nova fase do clube: "Gostava que os adeptos fossem a extensão da equipa em campo, como é hábito. Apoiem-nos e deem-nos a vossa força, que nós precisamos. Vamos retribuir com vontade dentro do rinque", garantiu João Pinto.Do lado do FC Porto, o defesa/médio Ton Baliu sublinhou que os dragões vão apresentar alterações táticas no clássico. "Como se trata de um jogo a eliminar, o FC Porto vai proceder a mudanças. Temos a vantagem de jogar em casa e conhecemos bem o Dragão Caixa", frisou.