Um dossiê extra futebol que também ocupa os portistas por estes dias é o das renovações, especialmente no que diz respeito a Marcano e Diego Reyes. É que a partir da próxima segunda-feira, e caso não cheguem a um acordo com o FC Porto, os dois jogadores, assim como Casillas e Maxi Pereira, são livres para assinar com outros clubes contratos válidos a partir de 1 de julho de 2018.De acordo com as informações recolhidas pelo nosso jornal, nenhum dos processos relativos aos centrais conheceu avanços significativos durante as últimas semanas. A SAD está assim em vias de ver fugir um investimento global de 6,25 milhões de euros: 2,65 milhões de euros pela compra do passe do espanhol (100 por cento) e 3,5 milhões em 47,5 por cento de direitos económicos sobre o mexicano. Àquele total acrescem ainda 2,64 milhões de euros em encargos adicionais.