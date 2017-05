Acabou da pior forma a temporada do FC Porto. Derrota em Moreira de Cónegos, insultos a Pinto da Costa e adeptos agredidos pela polícia. A história é muito fácil de contar: descontentes e até mesmo revoltados com mais uma época a ver o rival Benfica celebrar o título, algumas dezenas de adeptos azuis e brancos fizeram uma espera a Pinto da Costa no parque de estacionamento do estádio do Moreirense. Mal o presidente, e o seu filho Alexandre, apareceram, os adeptos gritaram todo o tipo de insultos até que a polícia a cavalo apareceu de cassetete em riste e levou tudo à frente.

Minutos depois, os jogadores e a equipa técnica abandonaram o estádio já com tudo bem mais calmo e foi nesse clima tranquilo que chegaram ao Dragão, onde apenas uma dezena de jovens adeptos os esperaram para pedir autógrafos.

Continuar a ler

Choro junto ao banco Apesar da perda do campeonato, a verdade é que tudo esteve tranquilo em Moreira de Cónegos antes das bolas começarem a entrar na baliza de José Sá. Depois de Boateng, Frédéric e Alex abrirem caminho para a festa caseira, a conversa foi outra. Os cânticos contra a equipa de Nuno Espírito Santo fizeram-se ouvir e o treinador também escutou das boas junto ao banco. Aliás, foi precisamente perto de Nuno que uma adepta portista deu nas vistas ao não conter as lágrimas, percebendo a derrota pesada da sua equipa. Sem mais jogos a disputar esta época , o plantel inicia hoje as suas férias. O primeiro dia de trabalho da pré-temproada 2017/18 está já marcado para 3 de julho.

Autores: Nuno Barbosa e Ricardo Vasconcelos