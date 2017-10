Há muito que se sabe que o Valencia tem Iván Marcano de olho e, ao que parece, o interesse continua vivo. De acordo com o programa Tribuna Deportiva, da rádio valenciana 97.7, os che seguem atentos à situação do defesa central do FC Porto, esperando pela chegada do mês de janeiro, altura em que podem negociar um pré-acordo que levaria o jogador para o Mestalla a custo zero.É que, conforme se sabe, o defesa espanhol é um dos jogadores dos dragões que está em final de contrato e até agora continua sem haver entendimento entre as duas partes para que o vínculo seja prolongado para as próximas temporadas. Um impasse que mantém vivas as esperanças do clube valenciano, que no verão tinha visto uma oferta de cinco milhões de euros ser rejeitadas pelos dragões.De resto, segundo a mesma rádio, Marcano tem uma proposta de renovação já em mãos, mas está a atrasar a resposta por ter a possibilidade de rumar a outros campeonatos, como o espanhol e o inglês. O defesa, de 30 anos, está no FC Porto desde 2014, quando trocou o Rubin Kazan pelo Dragão.

Autor: Fábio Lima