O plantel do FC Porto recebeu esta quarta-feira de manhã a visita surpresa de uma brigada da ADoP, a Autoridade Antidopagem de Portugal.

Oito elementos apresentaram-se no Centro de Estágio do Olival às 8h30, tendo recolhido sangue de todos os jogadores, com vista a controlar o passaporte biológico e despistar EPO. Depois do treino, foram feita recolhas de urina.

Esta visita dos 'vampiros' também já aconteceu a Benfica e Sporting, controlados há cerca de um mês, também de surpresa.

Autor: António Varela