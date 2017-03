Continuar a ler

Num outro momento, o jovem internacional português apanhou uma moeda do relvado. Dirigindo-se para trás da sua baliza, ofereceu-a a um tratador de relva do Estádio do Dragão. A oferenda, sem grande surpresa e de imediato, foi recusada...



Bastante visado pelas bancadas, Bruno Varela acabou por reagir com algum humor aos objetos que os adeptos azuis e brancos lhe foram atirando ao longo da partida.Em mais do que uma ocasião, o guardião, de 22 anos, apanhou isqueiros do relvado. Numa atitude que espicaçava ainda mais os adeptos azuis e brancos, Bruno Varela foi testando alguns desses isqueiros, uma tarefa naturalmente dificultada pelas luvas que o guarda-redes tinha calçadas.