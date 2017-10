Vasco Santos é o árbitro nomeado para o FC Porto-Leixões, encontro referente ao grupo D da Taça CTT. Os dragões estreiam-se na prova esta terça-feira, numa partida que terá o juiz da Associação de Futebol do Porto como homem do apito.Refira-se que este será o primeiro encontro dos três grandes que Vasco Santos vai apitar esta temporada. O árbitro teve mais vezes a função de vídeo-árbitro no início da época uma vez que estava lesionado na altura da realização dos testes físicos.Já no Grupo A, o Portimonense recebe o V. Setúbal, numa partida que será ajuizada por Gonçalo Martins, da AF Vila Real

Autor: Pedro Gonçalo Pinto