E ainda fez questão de relativizar as ausências de alguns jogadores. "Nunca nos refugiamos em desculpas. Nem em árbitros nem em ausências. Confiamos nos jogadores que temos e naquilo que fazemos. Eram estas as condições, agarrámos e preparámos o jogo com o que tínhamos", concluiu. "Já dissemos uma vez que a nossa casa terá de ser sempre a nossa fortaleza. Sentimos o conforto dos adeptos, mas vamos sentir-nos bem fora também. O Paços vai jogar para ganhar onde quer que seja", prometeu ainda Vasco Seabra, antes de sublinhar: "A equipa sabe que nós queremos ter a bola, gostamos de a ter. Não conseguindo, sabemos que temos de conseguir não sofrer golos. Conseguimos, estamos felizes por isso, agora temos que dar mais um passo."E ainda fez questão de relativizar as ausências de alguns jogadores. "Nunca nos refugiamos em desculpas. Nem em árbitros nem em ausências. Confiamos nos jogadores que temos e naquilo que fazemos. Eram estas as condições, agarrámos e preparámos o jogo com o que tínhamos", concluiu.

O treinador do Paços de Ferreira, Vasco Seabra, admitiu que o empate (0-0) frente ao FC Porto acabou por ser um bom resultado para os pacenses, salientando a segunda parte que a sua equipa realizou diante dos dragões."Acaba por satisfazer porque pontuámos contra uma excelente equipa. Na primeira parte, o FC Porto teve duas oportunidades de golo mas ao intervalo ajustámos o que tínhamos de ajustar e na segunda parte não me lembro de uma oportunidade do FC Porto. Não conseguimos estar no meio-campo como queríamos, mas este é um processo de crescimento. Temos de continuar com esta mentalidade para ter sucesso", adiantou o jovem técnico, de 33 anos, em declarações à Sport TV.