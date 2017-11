A transferência que motivou buscas à SAD do FC Porto , esta terça-feira, terá sido a de Lucho González dos dragões para o Marselha, em 2009. Segundo a CM TV, as buscas foram executadas pela Polícia Judiciária do Porto, na sequência de mandados emitidos de Marselha - levando assim ao envolvimento das autoridades portuguesas e francesas no caso - por suspeitas de fuga aos impostos por parte do emblema gaulês.A televisão do 'Correio da Manhã' explica que, para já, não há qualquer indício de que o FC Porto esteja criminalmente envolvido e que a investigação tem como objetivo a recolha de documentação para ser comparada com os dados que estão na posse das autoridades francesas. Em causa estão suspeitas de um esquema de fuga aos impostos em Marselha através de contratos de imagen, que serviriam para camuflar pagamento de impostos e comissões pela transferência.