A saída a título definitivo de Martins Indi para o Stoke City no final da temporada já só depende do próprio jogador. Mark Hughes, treinador dos ingleses, anunciou esta sexta-feira que o acordo entre o seu clube e o FC Porto está selado."Sim, há um acordo em relação ao valor da transferência. Estamos só a certificar-nos que o Bruno percebe onde estamos e para onde queremos ir, quais são as nossas ambições, e esperemos que ele queira ser parte disso", disse o técnico, em conferência de imprensa.O empréstimo de Martins Indi ao Stoke City por parte do FC Porto é válido até ao final da temporada. Os britânicos pagaram uma verba a rondar os 2 milhões de euros pela cedência e, agora, deverão desembolsar mais 10 milhões pela transferência a título definitivo, valor da cláusula de opção de compra.

Autor: André Monteiro