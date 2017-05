O Villarreal gostou do rendimento de Andrés Fernández durante o período de empréstimo e poderá avançar para a compra do seu passe. Segundo a imprensa espanhola, o valor da opção de compra que ficou estipulado no início da época, mas que nunca foi divulgado, é acessível aos cofres do Submarino Amarelo e esse facto poderá ser determinante para a concretização do negócio.Andrés Fernández, de 30 anos, foi utilizado em 20 jogos e fez esquecer Sergio Asenjo, habitual titular e um dos guarda-redes dos quadros da seleção, que está lesionado e cuja recuperação ainda vai demorar.