"Melhores ainda quando os adversários diretos perdem pontos, como é o caso do Benfica", acrescentou.Villas-Boas foi treinador do FC Porto na época 2010/11, tendo conquistado a Liga Europa, a 1.ª Liga e a Taça de Portugal, numa temporada em que os portistas somaram 49 vitórias, cinco empates e quatro derrotas.O clube portuense, que é agora treinado por Sérgio Conceição, segue em primeiro lugar no campeonato, com mais cinco pontos que o Benfica, quarto classificado."Esperemos que seja assim até ao fim, mas também depende da capacidade do FC Porto de aguentar a pressão de quem vai atrás", disse Villas-Boas.O treinador português está a orientar desde novembro passado os chineses do Shanghai SIPG, atual segundo classificado da superliga chinesa, a seis pontos do primeiro, o Guangzhou Evergrande, quando faltam quatro jornadas para o fim da competição.A Superliga chinesa é disputada por 16 equipas e decorre entre março e outubro."Sem desistir, mas sendo realista, será complicado", disse o técnico português sobre a possibilidade de o SIPG recuperar a diferença para o Guangzhou."Apesar de haver uma hipótese matemática, o calendário favorece ligeiramente o Guangzhou, nesta parte final", explicou.André Villas-Boas falava à agência Lusa, em Pequim, onde defronta esta sexta-feira o Beijing Guoan, para o campeonato chinês.O técnico admitiu que o "maior foco" da sua equipa agora é na Taça dos Campeões da Ásia.O SIPG vai defrontar no dia 27 de setembro os japoneses do Urawa Reds, em jogo a contar para as meias-finais daquela competição.As equipas chinesas têm batido sucessivo recordes na contratação de estrelas estrangeiras, numa altura em que Pequim quer converter o país numa potência futebolística à altura do seu poder económico e militar.Só esta época, as 16 equipas que disputam a Superliga chinesa investiram cerca de 460 milhões de euros na contratação de jogadores estrangeiros.No SIPG jogam os antigos futebolistas do FC Porto Hulk e Ricardo Carvalho, e o médio Óscar, que chegou este ano proveniente dos ingleses do Chelsea.