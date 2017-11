Com Sérgio Conceição impedido de ir à flash interview por ter sido expulso nos instantes finais do FC Porto-Portimonense , foi o adjunto Vítor Bruno a fazer a análise ao triunfo dos dragões por 3-2, que selou o apuramento para os oitavos-de-final da Taça de Portugal."Obviamente complica ficar sem o técnico no banco, é o líder do grupo. É uma expulsão que não me parece fazer muito sentido. Não maltratou ninguém, teve uma reação normal de quem quer ganhar, apenas e só. Claro que o grupo sente isso e neste momento que ganha também dedica esta vitória a quem sempre o defende", referiu o braço direito de Conceição, destacando a justiça do triunfo sobre o Portimonense: "Foi uma vitória difícil. É preciso dar o mérito a quem trabalhou tanto durante 90 minutos para conseguir uma vitória como esta no final. É inteiramente justo, sem sombra de dúvidas."Vítor Bruno elogiou ainda o apoio dos adeptos, que considerou "fundamental para a reviravolta", e deixou uma palavra para a estreia de André Pereira, que "tem trabalhado bem na equipa B".