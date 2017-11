Vítor Catão, diretor-desportivo do Canelas 2010, falou à CMTV da polémica nos camarotes do Aves-Benfica , nomeadamente da acusação de Luís Filipe Vieira de ter sido um dos quatro capangas que estava logo atrás dos dirigentes encarnados, mas também de um facto ocorrido a 7 de março de 1993, num FC Porto-Famalicão, quando agrediu uma equipa de reportagem da RTP no antigo Estádio das Antas."Falar desse jogo é falar de um miúdo de 18 anos que vivia demasiado o FC Porto. Sou eu nessas imagens e nesse tempo pedi desculpa a todos os portugueses", disse o dirigente do clube do Campeonato de Portugal.