Este ponto só vem mostrar o que temos vindo a fazer nas últimas seis ou sete semanas. Temos vindo a crescer como equipa e este resultado dá-nos motivação para ganhar e garantir o mais rapidamente possível a permanência" Temos jogadores com experiência e rebeldia, mas sabemos quando temos de nos manter serenos, tranquilos e continuar a jogar[Três centrais] O mister entendeu que devíamos alterar aqui e ali e penso que isso acabou por ser positivoEste ponto só vem mostrar o que temos vindo a fazer nas últimas seis ou sete semanas. Temos vindo a crescer como equipa e este resultado dá-nos motivação para ganhar e garantir o mais rapidamente possível a permanência"

Vítor Gomes marcou o golo que deu o empate do Aves este sábado diante do FC Porto ; o jogador, tal como o treinador, Lito Vidigal , mostra-se feliz com a igualdade, mas não deixa de referir que a vitória esteve ao alcance da equipa."Não entrámos mal, apesar de termos sofrido o golo cedo. Sabíamos o que tínhamos de fazer dentro de campo e o nosso golo só pecou por tardio, pois podíamos ter empatado durante a primeira parte. Beneficiámos da expulsão do Corona, é verdade, mas fizemos um excelente jogo.