Nas declarações à SportTV, Vítor Oliveira assumiu a tristeza com a goleada mas promete mais e melhor no futuro. "Tentámos chegar à baliza do FC Porto e, em mais algumas situações, podíamos ter marcado. Estamos tristes por este resultado que parecia impossível. Sofrer cinco golos não é normal, não estamos habituados e não queremos habituar-nos a isso. Vamos tentar retificar, melhorar defensivamente por forma a mantermos um equilíbrio entre todos os aspetos do jogo", frisou.



O Portimonense deixou o Estádio do Dragão com uma derrota pesada por 5-2 e o treinador Vítor Oliveira não tem dúvidas em apontar a razão para este tipo de desfecho diante do FC Porto."Foi uma vitória expressiva do FC Porto justificada pelos erros defensivos que cometemos. Foram muitos. É impensável sofrermos três golos em cinco minutos. É evidente que não estamos contentes com este tipo de situação. Não era o que esperávamos. Em termos defensivos fizemos o esperado. Marcar dois golos no Dragão não é fácil. De qualquer forma, a equipa esteve muito diferente com ou sem bola. Sem bola fomos pouco agressivos. Cometemos demasiados erros individuais e coletivos", começou por referir o técnico dos algarvios.

Autor: Vítor Pinto