O treinador do Portimonense, Vítor Oliveira, não ficou agradado com o sorteio da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal , que determinou uma deslocação dos algarvios ao reduto do FC Porto. "Não foi o sorteio que desejávamos", confidenciou o responsável pelo conjunto alvinegro.Vítor Oliveira pretendia "uma equipa mais acessível, de preferência em casa". "Mas os sorteios dão o que dão e teremos que jogar com o FC Porto, no Estádio do Dragão. Iremos defrontar um dos grandes candidatos ao triunfo na Taça de Portugal e que, ainda para mais em sua casa, é notoriamente favorito", disse.O técnico do Portimonense alimenta, contudo, alguma esperança: "A Taça de Portugal é fértil em surpresas, acontecem muitas vezes resultados inesperados nesta prova, e vamos apostar nas poucas possibilidades que temos. Posso garantir que nos apresentaremos no Dragão sem medo e dispostos a jogar o jogo pelo jogo, procurando espreitar esse fator surpresa. Queremos fazer boa figura, sabendo que nos espera uma tarefa particularmente difícil."

Autor: Armando Alves