"Fizemos um bom jogo. Onze contra onze não fomos inferiores em nada. O FC Porto superiorizou-se onze contra dez. Jogámos quinze minutos dez contra onze, mas na primeira parte todos vimos uma entrada violentíssima do Alex Telles que devia ter sido punida com cartão vermelho. Nós devíamos ter beneficiado primeiro de superioridade numérica. Foi o Porto que a teve depois, e tirou proveito", acrescentou.



De qualquer forma, Vítor Oliveira não escondeu a satisfação com o desempenho dos seus jogadores. "Estivemos bem defensivamente e saímos com critério. Não estivemos muito bem a finalizar. Na primeira parte tivemos três ou quatro oportunidades que podíamos ter definido melhor, mas o comportamento foi bastante digno. A equipa está em crescendo. Muitos jogadores estão a jogar pela primeira vez a este nível. Estou muito contente com os meus jogadores. A jogar contra onze seria tremendamente difícil manter a vantagem, mas o Porto teve arte e engenho", concluiu.

Na antevisão do encontro com o FC Porto, Vítor Oliveira prometeu que o Portimonense entraria em campo no Dragão disposto a "jogar olhos nos olhos" e cumpriu. Os algarvios estiveram muito perto de garantir um inesperado triunfo sobre os portistas, mas dois golos nos descontos ditaram a reviravolta dos anfitriões, continuando assim na Taça de Portugal. No final, o técnico assumiu a desilusão por ter deixado escapar o triunfo, mas sem dramas."Não tem nada de estranho. Sentimos que, de alguma forma, tínhamos o jogo controlado onze contra onze. Quando ficámos com dez, tendo em conta o desgaste do jogo, sentimos que seria difícil manter o mesmo nível. Cometemos alguns erros defensivos no final, provavelmente por cansaço, e o Porto venceu", começou por salientar Vítor Oliveira em declarações à SportTV.