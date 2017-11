Continuar a ler

Vítor Oliveira espera um jogo "tremendamente difícil, com o FC Porto a apresentar-se como favorito, mas procuraremos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para, com as armas que temos ao dispor, criar dificuldades ao adversário e discutir o resultado".



O FC Porto, reconhece o treinador do Portimonense, "está muito confiante e moralizado mas nós também, devido a uma sequência de bons resultados, e entraremos no relvado do Dragão sem qualquer tipo de receio. Não iremos abdicar de praticar o nosso futebol, de ter presentes os nossos princípios de jogo. Sabemos que é muito difícil bater o FC Porto, e a prova disso é que o nosso adversário ainda não perdeu qualquer jogo em Portugal, esta época, mas também sabemos que haverá um dia em que o FC Porto estará menos bem".



Na última visita ao Dragão o Portimonense perdeu por 5-2, um resultado "penalizador", segundo Vítor Oliveira: "Se olharmos para o que fizemos nos 90 minutos, conseguimos dois golos, algo que ainda não foi alcançado naquele estádio, em competições nacionais, por qualquer outra equipa. O FC Porto só ainda sofreu quatro golos e metade foram nossos, além de termos oportunidades claras para marcar mais um ou dois..."

Agora, o experiente treinador espera "jogar olhos nos olhos, tendo sempre algumas cautelas em função do que aconteceu nos dois jogos em que defrontámos o FC Porto, um conjunto muito forte. Mas, sabendo da força e da qualidade do adversário, queremos estar sobretudo preocupados connosco, com o que somos capazes de fazer, procurando aproveitar as poucas fragilidades contrárias".



Vítor Oliveira lamenta a ausência de Paulinho, "uma baixa importante pela sua qualidade, a par de outras como por exemplo Ricardo Pessoa, enquanto Fabrício apresenta algumas limitações mas vai connosco", garantindo que os escolhidos "saberão dar uma resposta condigna ao que o jogo exige".



Os lesionados Ricardo Pessoa, Chidera, Ryuki e Paulinho ficaram no Algarve, assim como Lucas Possignolo e Inácio, na fase final da recuperação de problemas clínicos. Por opção não foram chamados Léo, Hebling e Stanley.



Lista dos convocados:



Guarda-redes: Ricardo Ferreira e Carlos.



Defesas: Lumor, Felipe Macedo, Rúben Fernandes, Jadson e Hackman.



Médios: Ewerton, Marcel, Dener, Rosell e Pedro Sá.



Avançados: Tabata, Nakajima, Manafá, Wellington, Fabrício e Pires. Vítor Oliveira espera um jogo "tremendamente difícil, com o FC Porto a apresentar-se como favorito, mas procuraremos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para, com as armas que temos ao dispor, criar dificuldades ao adversário e discutir o resultado".O FC Porto, reconhece o treinador do Portimonense, "está muito confiante e moralizado mas nós também, devido a uma sequência de bons resultados, e entraremos no relvado do Dragão sem qualquer tipo de receio. Não iremos abdicar de praticar o nosso futebol, de ter presentes os nossos princípios de jogo. Sabemos que é muito difícil bater o FC Porto, e a prova disso é que o nosso adversário ainda não perdeu qualquer jogo em Portugal, esta época, mas também sabemos que haverá um dia em que o FC Porto estará menos bem".Na última visita ao Dragão o Portimonense perdeu por 5-2, um resultado "penalizador", segundo Vítor Oliveira: "Se olharmos para o que fizemos nos 90 minutos, conseguimos dois golos, algo que ainda não foi alcançado naquele estádio, em competições nacionais, por qualquer outra equipa. O FC Porto só ainda sofreu quatro golos e metade foram nossos, além de termos oportunidades claras para marcar mais um ou dois..."Agora, o experiente treinador espera "jogar olhos nos olhos, tendo sempre algumas cautelas em função do que aconteceu nos dois jogos em que defrontámos o FC Porto, um conjunto muito forte. Mas, sabendo da força e da qualidade do adversário, queremos estar sobretudo preocupados connosco, com o que somos capazes de fazer, procurando aproveitar as poucas fragilidades contrárias".Vítor Oliveira lamenta a ausência de Paulinho, "uma baixa importante pela sua qualidade, a par de outras como por exemplo Ricardo Pessoa, enquanto Fabrício apresenta algumas limitações mas vai connosco", garantindo que os escolhidos "saberão dar uma resposta condigna ao que o jogo exige".Os lesionados Ricardo Pessoa, Chidera, Ryuki e Paulinho ficaram no Algarve, assim como Lucas Possignolo e Inácio, na fase final da recuperação de problemas clínicos. Por opção não foram chamados Léo, Hebling e Stanley.Ricardo Ferreira e Carlos.Lumor, Felipe Macedo, Rúben Fernandes, Jadson e Hackman.Ewerton, Marcel, Dener, Rosell e Pedro Sá.Tabata, Nakajima, Manafá, Wellington, Fabrício e Pires.

O treinador do Portimonense, Vítor Oliveira, reconhece que as possibilidades da sua equipa, no duelo da Taça de Portugal contra o FC Porto desta sexta-feira, "não são muitas, perante o líder do campeonato e a melhor equipa do futebol português no momento" mas apresenta-se no Dragão "com a ilusão de que poderemos causar surpresa."O Portimonense já perdeu por duas vezes com o FC Porto, na campanha em curso, sofrendo goleadas na pré-época (5-1 no Estádio do Dragão) e na Liga NOS (5-2 no Dragão) mas para o treinador dos algarvios "cada jogo é um jogo e a Taça de Portugal é historicamente fértil em surpresas, algumas das quais envolvendo o FC Porto, no seu reduto".