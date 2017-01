Continuar a ler

E prosseguiu, sublinhando que a vantagem que o Benfica leva na liderança (mais 6 pontos do que o 2.º classificado, FC Porto) não quer dizer nada, pelo que acredita que os dragões ainda podem pensar no título."Faltam muitos jogos e esta não é uma diferença que não seja recuperável. O Benfica também está bem e o Sporting continua na luta tal como o Sp. Braga. Não gosto de fazer futurologia porque o futebol é pródigo em alterações - e eu que o diga. O que é preciso é acreditar até ao fim e não encomendar as faixas porque pode dar para o torto".Vítor Pereira estará em Portugal até dia 20 com a formação alemã, estando ainda previstos mais três jogos-treino.