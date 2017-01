Vítor Pereira assume que o , avaliando as diferenças que encontra entre os três grandes."O Nuno [Espírito Santo] foi o único que chegou de novo porque o Rui [Vitória] já estava no Benfica e o Jorge [Jesus] no Sporting. Naturalmente que o trabalho do Nuno precisa de mais tempo do que o dos outros. Mas ainda falta muito campeonato", afirmou esta quinta-feira o treinador português, atualmente à frente da equipa técnica do 1860 Munique que se encontra a estagiar em Portugal E prosseguiu: "O Benfica já tinha a estrutura e continua com bons jogadores. O Sporting mantém a estrutura, mas perdeu alguns jogadores influentes e o FC Porto é um trabalho novo que necessita de mais tempo. O FC Porto sempre foi um clube com grande capacidade de se renovar, mas precisa de ganhar títulos por ser um clube ganhador. Para que essa renovação seja mais tranquila precisa de títulos. Quando não se ganha, cria-se uma tensão e a ausência de resultados torna tudo mais difícil".

Autores: Nuno Pombo e Sofia Lobato