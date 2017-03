Continuar a ler

Ao longo do último mês e meio, os portistas estiveram temporariamente, por quatro vezes, na liderança da competição. Foram caprichos do calendário, é certo, mas que permitiram aos homens de Nuno Espírito Santo sentirem o sabor de encabeçar a alcateia por algum tempo, mesmo que nessas ocasiões o rival da Luz tenha sempre conseguido recuperar o seu posto. Agora, o cenário é radicalmente diferente. O FC Porto pode subir ao degrau mais alto para preparar a cimeira da Luz, podendo beneficiar desse ponto de observação privilegiado durante praticamente duas semanas, devido à paragem das seleções que impõe um interregno do campeonato.



"Sempre soubemos que o grande objetivo é devolver o FC Porto ao lugar que nos pertence, ou seja, o topo", profetizou Nuno na sua última conferência de imprensa.



Já não há bilhetes



Os últimos ingressos foram vendidos ontem, pelo que as bilheteiras do Estádio do Dragão hoje já nem vão abrir. A lotação está esgotada e o ambiente deve tornar-se ainda mais escaldante para empurrar a equipa numa partida crucial para o FC Porto vestir a pele de principal candidato ao título. A afluência vai aproximar-se dos 50 mil espectadores, fasquia que se torna complicada de atingir pelas regras de segurança em torno dos adeptos visitantes, bem como pela flutuação habitual na utilização dos lugares anuais. Está garantido, de qualquer forma, o 7º encontro da época com mais de 40 mil espectadores.



Ponto de situação



A última vez em que o FC Porto esteve na liderança foi na 2.ª jornada, mas em igualdade com o Sporting. Na ronda seguinte houve o clássico de Alvalade onde os leões levaram a melhor



No topo, de forma isolada, os dragões não estão desde a 14.ª ronda de 2015/16, ainda com Julen Lopetegui ao leme



O topo está à vista. Nuno Espírito Santo revelou dotes de montanhista ao encetar uma escalada muito difícil que lhe permitiu recuperar de uma desvantagem de sete pontos e tornar-se uma ameaça para o Benfica. Com o clássico já na linha do horizonte, os encarnados tremeram na Mata Real e cabe ao FC Porto mostrar o seu estofo.A missão de chegar à liderança do campeonato exige competência para garantir um triunfo sobre o V. Setúbal. O entusiasmo dos adeptos tem por hábito simplificar as dificuldades que se colocam em cada percurso até à conquista dos três pontos, mas os dragões certamente ainda recordam o empate a zero no Bonfim. Aliás, tem uma pitada de ironia ser o conjunto do Sado a interpor-se entre o FC Porto e o 1º lugar, dado tratar-se precisamente da equipa que roubou cinco pontos ao Benfica e foi instrumental para a aproximação entre os dois principais candidatos ao título.

Autores: Vítor Pinto e Rui Sousa