O líder FC Porto perdeu na visita a Guimarães, por 78-76, numa partida em que o Vitória dominou a primeira parte - os minhotos venciam por 51-41 ao intervalo - e acabou por segurar a vantagem nos instantes finais, apesar da reação portista no terceiro e quarto períodos.João Guerreiro (22 pontos), Paulo Pinto (16) e Pedro Pinto (15) foram os jogadores em foco na equipa da casa, enquanto Miguel Queiroz (12 pontos e 10 ressaltos) e José Silva (15 pontos) foram os destaques nos portistas.Apesar do desaire, o FC Porto mantém a liderança com 47 pontos (21 vitórias e 5 derrotas), apenas mais um do que o Benfica. Já o Vitória de Guimarães surge logo a seguir, com 45 pontos, os mesmos da Oliveirense.