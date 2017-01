Continuar a ler

António Carvalho, Ángel Sanchez Rebollido, Daniel Freitas, João Rodrigues, Joaquim Silva, Juan Ignacio Pérez, Raúl Alarcón e Samuel Caldeira completam a equipa orientada por Nuno Ribeiro.





Amaro Antunes (ex-LA Antarte), Jacobo Ucha (ex-Rádio Popular-Boavista) e Tiago Ferreira (ex-Liberty) são as caras novas no plantel da W52-FC Porto, que este sábado se apresentou aos sócios no intervalo do jogo de futebol entre o FC Porto e o Rio Ave.Rui Vinhas, vencedor da Volta a Portugal de 2016, e o galego Gustavo Veloso, bicampeão da prova, continuam a ser as principais referências.

Autor: Fábio Lima